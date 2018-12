Pomnik Daszyńskiego w Warszawie tonie w zgniłych kwiatach. Są tam od 11 listopada

Na odsłonięciu pomnika upamiętniającego postać zasłużonego niepodległościowego działacza i socjalistycznego polityka, 11 listopada stawił się m.in. wicepremier Piotr Gliński i były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dziś to miejsce bardziej przypomina śmietnik. Dlaczego do tej pory nikt nie sprzątnął kwiatów?

- Myślę, że zarządcą tego terenu jest miasto. Przejadę się tam i zobaczę, jak to wygląda. Spróbuję się też skontaktować z miejskimi służbami w poniedziałek, może nawet uda mi się to zrobić jeszcze dziś (w piątek – przyp. red.) - zadeklarował w rozmowie z WP Jerzy Wenderlich z SLD , który pełnił rolę Przewodniczącego Budowy Pomnika Daszyńskiego w Warszawie. Był zaskoczony tą niezręczną sytuacją. Wszystko za sprawą zdjęć od czytelnika przesłanych nam przez platformę #dziejesie .

- Z pewnością, jeżeli te kwiaty wciąż tam leżą, nie jest to estetyczny widok. Jest dysonans i trzeba to jakoś usunąć i poprawić. Natomiast jestem zbyt doświadczony, żeby w sprawach tak wrażliwych wskazywać winnego i wszczynać jakąś awanturę. Wtedy by wychodziło na to, że "król jest nagi". A tu chodzi o pomnik wzniesiony na lata, może na zawsze. Jest to zarazem pomnik, przy którym nie musi stać radiowóz, bo to przestrzeń spokoju, pokoju i tolerancji - dyplomatycznie odpowiada Wenderlich.