Posłowie Kukiz’15 biorą się za naukę. Nauczą maturzystów WOS-u

Czasu do matury jest coraz mniej, a wielu uczniów dopiero zaczyna przygotowania. Spóźnialskim z pomocą pospieszyli posłowie Kukiz’15 i zorganizowali dwumiesięczny kurs maturalny z WOS-u. Zajęcia prowadzą m.in. marszałek Stanisław Tyszka, Marek Jakubiak czy Tomasz Rzymkowski.

Organizacje międzynarodowe, historia integracji europejskiej, globalizacja – to jedne z kilku zagadnień, które będą poruszane podczas sobotniego spotkania w ramach cyklu "WOS z Kukizem". Gościem na zajęciach będzie wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz'15, który objął patronat nad wykładami.- To już trzecie spotkanie w tym roku, zostanie jeszcze pięć - mówi WawaLove Daniel Witowski lider Klubu Młodych Kukiz'15 w Warszawie. Wykłady organizowane są co tydzień, bo, jak zauważa Witowski, "czasu do matury jest coraz mniej".