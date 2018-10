Potrącenie na ul. Sokratesa. Poszkodowany w szpitalu

Kobieta prowadząca citroena potrąciła młodego mężczyznę przy przejściu dla pieszych na ul. Sokratesa w Warszawie. Poszkodowany trafił do szpitala. To niebezpieczne miejsce - w październiku, 300 metrów dalej, na pasach zginął mężczyzna.

Do zdarzenia doszło około godziny 20 na warszawskich Bielanach. Na ul. Sokratesa w kierunku Wólczyńskiej kobieta prowadząca citroena potrąciła chłopaka. Zdarzenie potwierdza stołeczna policja.

- Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze. Osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala. Od jej obrażeń zależy, czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja czy wypadek - informuje Wirtualną Polskę stołeczna policja.

Na zdjęciach, które dostaliśmy za pośrednictwem serwisu dziejesie.wp.pl, nie widać dokładnie, czy do potrącenia doszło na pasach, czy dalej. Widać, że siła uderzenia była na tyle duża, że w samochodzie odpadła tablica rejestracyjna i pękła przednia szyba.

Okolica, w której doszło do wypadku jest niebezpieczna dla pieszych. Zaledwie miesiąc temu, ok. 300 metrów dalej na przejściu dla pieszych potrącony został mężczyzna. Zmarł, zanim został zabrany do szpitala.