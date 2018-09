Poważna awaria tramwajów na Ochocie. Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną

Na Ochocie doszło w porannych godzinach szczytu do zerwania sieci trakcyjnej tramwajów. Awarię spowodował samochód ciężarowy z rozłożonym dźwigiem. Na skrzyżowaniu ulicy Grójeckiej z Wawelską przed kilkadziesiąt minut panowały spore utrudnienia.

We wtorek tuż przed 9 rano jadących tramwajami przez Ochotę spotkała przykra niespodzianka. Na tym samym pechowym skrzyżowaniu, które stało się słynne przez awarię świateł drogowych, doprowadzając tym samym do "warszawskiego tetrisa", znów doszło do ogromnych utrudnień. Wszystko przez ludzki błąd.