„Powrót do dziecięcych lat“ – rusza największy w Polsce festiwal sztuki cyrkowej

Romantyczne akrobacje na granicy ludzkich możliwości, latające motory, magia i ...ostatni żyjący dinozaur, to tylko niektóre z propozycji 19 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej, który przeniesie swoją publiczność do świata magicznych dziecięcych marzeń. A wszystko podane w nastrojowej oprawie muzycznej, z doskonałą choreografią, z udziałem najlepszych artystów z całego świata i z wykorzystaniem wspaniałych kostiumów cyrkowych.

To już 19 edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej, który na stałe zapisał się w kulturalnym kalendarzu stolicy. Hasło tegorocznego festiwalu „POWRÓT DO DZIECIĘCYCH LAT“ nawiązuje do wyjątkowego baśniowego charakteru programu, który, jak twierdzą jego twórcy - rozbawi, wzruszy i pozwoli oderwać się od codzienności widzom niezależnie od wieku. – Nasz program skierowany jest do widzów od 1 do 101 lat. Stworzyliśmy go w oparciu o arystów reprezentujących różne dziedziny sztuki cyrkowej i zadbaliśmy o baśniową atmosferę w trakcie całego spektaklu. Z pewnością dzieciom w szczególności przypadną do gustu niezwykłe dinozaury, które zawitają na festiwalową arenę – mówi Kamil Zalewski, reżyser i jeden z artystów 19 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej.