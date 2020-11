Powrót do szkoły? Jeszcze nie. Rafał Trzaskowski krytycznie o decyzji rządu

Powrót do szkoły - jeszcze nie teraz. Decyzje rządu ws. ferii zimowych

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że ferie, zwykle rozłożone na różne województwa w różnym czasie po to, by ruch turystyczny w gospodarce był większy, w 2021 roku muszą być skumulowane w jednym czasie, aby ten ruch był jak najmniejszy. Wskazywał, że chodzi o to, by całe rodziny zostały wtedy w domach.