Powsin. Wypadek na basenie. Siedmiolatek ucierpiał przez wadliwą dyszę

O sprawie poinformował tvnwarszawa.pl. Siedmiolatek w weekend bawił się w wodzie na basenie w Powsinie. Przebywał w miejscu przeznaczonym dla dzieci, koło zjeżdżalni, był pod opieką swojej mamy. W pewnym momencie znalazł się zbyt blisko urządzenia, które zasysa wodę do filtrów. Dziecko zostało dosłownie zassane przez element wyposażenia basenowego. Nie mógł się uwolnić, krzyczał i wzywał pomoc. Za chwilę dołączyła do niego mama, która nie dała rady sama pomóc synowi. Z odsieczą pospieszył dopiero starszy mężczyzna i razem uwolnili chłopca.

Inny pracownik skwitował zdarzenie tłumaczeniem, że to firma zewnętrzna jest odpowiedzialna za sprzęt i to oni udzielają gwarancji. Rzeczywiście, basen w czerwcu przeszedł modernizację. Dziennikarze tvnwarszawa.pl zapytali kierownika obiektu Marcina Osucha o przyczynę nieszczęśliwego wypadku. Poinformował on, że dzieci zatykały wloty do pompy i właśnie dlatego jedno z nich zostało przyssane. Wytłumaczył też, że na basenie w tym dniu było dużo osób, więc zapewne z tego powodu zapracowani ratownicy nie mieli czasu na reakcję.