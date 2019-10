Powstanie Warszawskie. 75. rocznica upadku zrywu

2 października 1944 r., po 63 dniach walki, zakończyło się Powstanie Warszawskie. Broniący stolicy podpisali akt kapitulacji. Wieczorem odbędą się uroczyste obchody upamiętniające wydarzenia sprzed 75 lat.

2 października. Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy

Rocznica upadku Powstania Warszawskiego to także dzień upamiętniający ludność cywilną stolicy. Szacuje się, że w Powstaniu zginęło od 130 tys. do 200 tys. cywilów.

Kapitulacja Warszawy po 63 dniach walki

Po upadku zrywu Warszawę opuściło ponad pół miliona osób. Ogromna większość z nich trafiła do obozu w Pruszkowie. Stamtąd wywożono ludzi na przymusowe roboty do III Rzeszy, do obozów koncentracyjnych lub w głąb Polski.