Powstanie Warszawskie. Dzieci bez dzieciństwa

Nie miały na ramionach biało-czerwonej opaski, nie miały broni w małych dłoniach, nie biegały wśród ruin w za dużych zdobycznych hełmach. Obraz roześmianego malucha, który ramię w ramię walczy w okopach z dorosłymi to filmowy obraz, który przysłania istotę powstańczego dzieciństwa. Usiłowały przeżyć, zdobyć cokolwiek do jedzenia dla siebie i bliskich, przetrwać, choć nawet nie wiedziały, co to znaczy i że to robią.