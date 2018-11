Prace wodociągowe w dwóch dzielnicach. Odetną mieszkańców na prawie dobę

Wodociągi Warszawskie kończą budowę nowej magistrali przy ulicy Nehru. Podczas ostatnie fazy prac mieszkańcy Wilanowa, Powsina i części Mokotowa zostaną pozbawieni wody. MPWiK na czas modernizacji zapewni beczkowozy.

Prace będą polegały na przyłączeniu nowo wybudowanej magistrali do istniejącego systemu dystrybucji. Ma to na celu poprawienie niezawodności sieci wodociągowej w tej części miasta. Ze względu na skomplikowane prace MPWiK zdecydowało o obniżeniu ciśnienia wody na obszarze Wilanowa, Powsina i części Mokotowa w dzielnicach Sielce, Siekierki, Sadyba i Stegny.

Ograniczenie dostępu do wody nastąpi od piątku od godz. 23 do soboty do godz. 18. Możliwe są też przerwy w jej dostawach. Wodociągi apelują o wcześniejsze zabezpieczenie zapasów wody. Na czas prac modernizacyjnych MPWiK zapewni beczkowozy.