Premier Morawiecki zapowiada zwiększenie funduszu dla powstańców

- Podjąłem decyzję, aby zwiększyć fundusz na wsparcie m. in. dla powstańców, żołnierzy Armii Krajowej i żołnierzy, którzy walczyli za naszą wolność - ogłosił premier Morawiecki podczas obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

- Podjąłem także decyzję, by dwukrotnie zwiększyć budżet, wsparcie dla żołnierzy AK , żołnierzy walk o niepodległość. By u schyłku życia tych osób najszerzej ich okryć opieką - powiedział Morawiecki w czasie uroczystości.

To jednak nie wszystko. - Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie. Czy bylibyśmy teraz w tym miejscu bez tych 16 tysięcy, których nazwiska umieszczono na murze? Nie, nie byłoby nas - podkreślił Morawiecki. - Podjąłem decyzję, by zmienić regulację ustawy w taki sposób, by dokonać pełnej inwentaryzacji wszystkich grobów i z czasów II apokalipsy i z XIX w. - zapowiedział szef polskiego rządu.