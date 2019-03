Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie składa rezygnację

Powołana przez Zbigniewa Ziobrę na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Bitner składa rezygnację. Zebranie sędziów SO negatywnie oceniło pracę sądu za ubiegły rok.

Informację o rezygnacji Joanny Bitner przekazał portal wyborcza.pl. Prezes Sądu Okręgowego została powołana na swoje stanowisko we wrześniu 2017 r. przez ministra sprawiedliwości.

W poniedziałek zebranie sędziów SO negatywnie oceniło informację prezes dotyczącą działalności Sądu Okręgowego w Warszawie za rok 2018. Rezygnacja Bitner ma trafić do Ziobry we wtorek.