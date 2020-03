Problemy techniczne w metrze. Przez stację przejechał dymiący pociąg

Jeden ze składów metra miał problemy techniczne. Przez stację Wierzbno przejechał dymiący się pociąg. Nikomu nic się nie stało.

Pasażerowie zostali poproszeni o opuszczenie zarówno wadliwego składu jak i stacji. Rzeczniczka zaznacza, że nie było to zdarzenie nagłe. Przyczyną były problemy techniczne. Nikt nie został poszkodowany.

Do czasu sprawdzenia składu wprowadzono dwie pętle, w których jeździły pociągi. Pierwsza pętla jest od stacji Kabaty do stacji Stokłosy, druga od stacji Politechnika do stacji Młociny.