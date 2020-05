Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie utonięcia warszawskiego policjanta

Wypadek i Poszukiwania

Poszukiwania mężczyzny, w które zaangażowany został zespół 4 nurków, trwały do godziny 21. Niestety z uwagi na trudne, nocne warunki zdecydowano o ich przerwaniu. We wtorek nurkowie przystąpili do ponownych poszukiwań i odnaleźli ciało na głębokości 5,5 metra.