Protest przeciwko deklaracji LGBT+. Szarpanina pod sceną

Rodzice oraz organizacje prorodzinne protestowali przed warszawskim ratuszem. Nie podobała im się podpisana przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego deklaracja LGBT+. Ich przemówienie zakłócali kontrmanifestanci. Doszło do przepychanek.

- To, co nas tutaj sprowadza, to miłość do naszych dzieci. Są najważniejsze, ich wychowanie i dobro stanowią dla nas świętość - powiedział ze sceny przed warszawskim ratuszem Kazimierz Przeszowski, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny.