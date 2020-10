Protesty w Warszawie. Potrącił samochodem demonstrantki. Media: to funkcjonariusz ABW

Protesty w Warszawie. Samochód wjechał w tłum i przyspieszył

Policjanci we wtorek, około godziny pierwszej w nocy, zatrzymali domniemanego sprawcę. Aktualnie policyjni śledczy analizują dowody z wypadku. Nie zapadły jeszcze decyzje, jakie zarzuty usłyszy zatrzymany. Jedna z branych pod uwagę kwalifikacji prawnych czynu to artykuł 160 Kodeksu karnego, czyli narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi pozbawienie wolności do trzech lat.