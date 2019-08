Pruszków. Brutalny napad na taksówkarza. Zagrozili mu nożem i zabrali pieniądze

Związek Zawodowy "Warszawski Taksówkarz" opublikował wstrząsający film z napadu na taksówkarza Wawa Taxi. Widać na nim, jak młody człowiek przystawia nóż do szyi kierowcy i żąda od niego pieniędzy. Potem dziewczyna i chłopak uciekają. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Wirtualna Polska, napastnicy zostali schwytani.

"Poszukiwani są sprawcy napadu na taksówkarza. Istnieje prawdopodobieństwo, że mieszkają w Pruszkowie na Żbikowie" - czytamy na profilu Związku Zawodowego "Warszawski Taksówkarz" na Facebooku. Do postu dołączone jest nagranie z kamerki samochodowej.

Do napadu doszło w środę w południe w Pruszkowie. Na nagraniu widać dwoje młodych ludzi jadących taksówką. Kiedy zbliżają się do celu podróży, taksówkarz podaje cenę za kurs - 78 zł. Młody człowiek pyta, czy będzie miał wydać ze stu złotych. Siedząca obok dziewczyna cały czas chichocze.

Kierowca sięga do portfela, a wtedy chłopak chwyta go przedramieniem za gardło, podstawiając nóż. "Bierz pieniądze!" - krzyczy do dziewczyny. Potem chłopak pyta taksówkarza: "Zadzwonisz po psy?" Kiedy ten odpowiada, że nie, młodzi uciekają. Film z napadu można zobaczyć TUTAJ.