Pruszków. Napad na listonosza. Sprawcy ukradli prawie 40 tys. zł

Do napadu na listonosza doszło w czwartek w Pruszkowie pod Warszawą. Zamaskowani sprawcy pobili listonosza i ukradli ok. 40 tys. zł. Pobity mężczyzna trafił do szpitala na badania.

Zdjęcie ilustracyjne. Do rozboju doszło w Pruszkowie (East News, Fot: Arkadiusz Ziołek)

Do napadu doszło w czwartek koło południa na ul. Drzymały w Pruszkowie. Dwóch sprawców uderzyło i kopało 60-letniego listonosza. Użyli też gazu łzawiącego - podaje portal warszawawpigulce.pl.

- Dwóch mężczyzn doprowadziło listonosza do stanu bezbronności, a następnie ukradli torbę i oddalili się w nieznanym kierunku - powiedziała portalowi podkom. Karolina Kańka z pruszkowskiej komendy.

Nieoficjalnie wiadomo, że łupem złodziei padło 40 tys. zł, przeznaczone na wypłatę rent i emerytur, a także przesyłki pocztowe.

Jak podaje policja, pobity listonosz sam przyszedł na komisariat policji. Stamtąd został zabrany do szpitala.

Mężczyzna nie stracił przytomności. - O własnych siłach przyszedł na komisariat złożyć zeznania - powiedziała podkomisarz Kańka. 60-letni doręczyciel trafił jednak do szpitala na badania.

Źródło: warszawawpigulce.pl