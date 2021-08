Pruszków. Poszukiwany uczestnik wesela nie żyje. Znaleziono ciało czterdziestolatka

"Ostatni raz widziany był przez żonę na ul. Jeżynowej, tuż pod lasem Młochowskim. Pobliskie okolice zostały sprawdzone. Mężczyzna mógł iść w kierunku Brwinowa, skąd pochodzi, mógł wejść do lasu od strony Żółwina lub Starej Wsi. Niewykluczone, że próbował wracać na piechotę lub stopem do Konstancina. Pan Maciej nie posiada przy sobie dokumentów ani pieniędzy, a telefon jest rozładowany" - taki anons bliscy zamieścili na stronie "Zaginieni przed laty" na Facebooku. I poprosili o informacje każdego, kto mógłby cokolwiek wnieść do sprawy i naprowadzić na jakiś trop, przydatny w dalszych poszukiwaniach.