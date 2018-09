Przed nami Whisky Live Warsaw 2018

W dniach 12-13 października br. Warszawa ponownie stanie się światową stolicą whisky, a wszystko za sprawą piątej już edycji festiwalu Whisky Live Warsaw. Tegoroczna odsłona imprezy obfitować będzie w wiele znamienitych trunków ze wszystkich stron świata. Poza popularną „szkocką”, pojawią się również inni przedstawiciele mocnych alkoholi. Nie zabraknie także rozbudowanego konceptu kulinarnego.

To, co wyróżnia Whisky Live na tle innych tego typu imprez, to premiery festiwalowe. Podczas tegorocznej edycji pojawi się szerokie grono debiutantów. Tak oto siedem destylarni z dwóch różnych kontynentów zaprezentuje swoją ofertę alkoholi. Stany Zjednoczone będą reprezentowane przez producenta bourbonów, które w zgodnej opinii ekspertów należą do światowej czołówki w swojej kategorii. Listę tegorocznych debiutantów uzupełniają wyśmienite whisky ze Szkocji oraz Anglii.