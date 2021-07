Przepisanie licznika prądu: nie płać za energię zużytą przez poprzednich właścicieli

Poszczególne etapy procesu mogą różnić się w zależności od sprzedawcy. Najczęściej na samym starcie masz do wyboru jedną z trzech ścieżek, w zależności od tego, w jaki sposób zostałeś nowym właścicielem mieszkania:

– wpisz dane swoje i licznika, a następnie wybierz interesującą Cię ofertę oraz taryfę. Teraz wystarczy już tylko kliknąć w link wysłany przez sprzedawcę na Twoją skrzynkę mailową i w ten sposób potwierdzić chęć zawarcia umowy. Nieruchomość z rynku wtórnego lub odziedziczona – wypełnij wymagane dane, m.in. informacje dotyczące licznika i jego stanu, a następnie załącz niezbędne dokumenty. W dalszych krokach proces wygląda tak samo, jak w przypadku przepisania licznika z rynku pierwotnego - wybierasz interesującą Cię ofertę oraz zatwierdzasz umowę, klikając w link przesłany na maila.

Jeśli zastanawiasz się, jak przepisać licznik na nowego właściciela tak, aby nie tracić na to więcej czasu, niż jest to konieczne, zrealizuj całą procedurę online. Możesz to zrobić o dowolnej porze i w dowolnym miejscu – wystarczy Ci dostęp do internetu.