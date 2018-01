"Przewidujemy, że pomnik Lecha Kaczyńskiego stanie 10 listopada". Ważna deklaracja prezesa PiS

W jednym wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego padły aż trzy ważne daty. Prezes PiS oznajmił, kiedy poznamy raport techniczny podkomisji smoleńskiej. Wskazał także umowne terminy odsłonięcia pomnika ofiar Smoleńska i monumentu Lecha Kaczyńskiego.

Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim ukaże się w najbliższym wydaniu "Gazety Polskiej", ale właśnie poznaliśmy jej obszerne fragmenty. Prezes PiS przyznał, że do 10 kwietnia tego roku będzie gotowy raport techniczny przygotowany przez podkomisję smoleńską. Na jej czele stoi były szef MON.

Kaczyński przyznał, że jeśli chodzi o "prawdę o Smoleńsku, to w tej sprawie nic się nie zmieniło i nie zmieni”. Prezes PiS chce, żeby "w tym samym czasie (10 kwietnia - przyp. red.) został odsłonięty pomnik ofiar Smoleńska oraz wbudowany kamień węgielny pod upamiętnienie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego".

"Pierwszą możliwą jest właśnie listopadowa miesięcznica"

Wyjaśnił, że przewidywany termin postawienia pomnika Lecha Kaczyńskiego w Warszawie to 10 listopada tego roku. Data wydaje się symboliczna, bo wypada to zaledwie dzień przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Ale Jarosław Kaczyński zapewnił, że data jest dość przypadkowa.

"Proces wyłaniania zwycięskiego projektu trwał dłużej, niż zakładaliśmy, do tego dochodzi czas na stworzenie monumentu. Rocznica śmierci okazała się datą nierealną, a pierwszą możliwą jest właśnie listopadowa miesięcznica" - wyjaśnił.

Kaczyński otwarcie skrytykował pomysł Dudy

W tym samym wywiadzie, prezes PiS odniósł się do pomysłu prezydenta . Andrzej Duda chciałby, żeby referendum konsultacyjne odbyło się 11 listopada 2018 r. albo trwało dwa dni - 10 i 11 listopada.

"Stulecie niepodległości powinno być czasem dumy z własnego państwa, nie ma sensu zakłócać go obowiązkiem uczestnictwa w referendum, nawoływaniem do pójścia do lokali wyborczych" - powiedział Kaczyński.