Przezabawna kradzież w stolicy. Weszli z parasolkami, wyszli z biżuterią za 20 tys. złotych

To nie był typowy rabunek, chociaż w typowy dla siebie sposób, złodzieje wynieśli pieniądze i biżuterię. Mężczyźni uciekli, ale szybko zostali namierzeni przez policję. Nie pomógł nawet oryginalny sposób kamuflażu na tzw. parasolkę.

Do kradzieży doszło w połowie marca przy ulicy Śniegockiej w Warszawie. Dwóch pomysłowych złodziei weszło do budynku. Dla niepoznaki użyli do tego celu parasolek. Ich celem było jedno z mieszkań.