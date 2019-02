Przymusowa pobudka mieszkańców Mokotowa. Policja obudziła ich nad ranem

Zjeżdżający do siedziby Służby Ochrony Państwa policjanci zafundowali mieszkańcom warszawskich Sielc głośną pobudkę. O piątej nad ranem kolumna radiowozów jechała na sygnale przez prawie puste miasto. Obudzeni pytają, czy to było konieczne?

Według świadków, w pojazdach znajdowali się funkcjonariusze zabezpieczający wcześniej konferencję bliskowschodnią, która odbywa się w dniach 13 i 14 lutego w Warszawie. Wczesnym rankiem jechały do punktu zbiórki w siedzibie Służby Ochrony Państwa przy ul. Podchorążych. Nie wiadomo, czy eskortowały którąś z ochranianych osób.

Dlaczego więc służby używały sygnałów świetlnych i dźwiękowych, stawiając na nogi część dzielnicy? Rzecznik Komendy Stołecznej Policji uzasadnia to krótko: - Są to pojazdy uprzywilejowane, mają podstawy, by używać sygnałów i wszelkie decyzje związane z ich użyciem podyktowane są względami bezpieczeństwa - powiedział nam kom. Sylwester Marczak.