Radom. Tour de Konstytucja. Początek podróży cennej kapsuły

Radom. Tour de Konstytucja. Podróż cennej kapsuły. Ma uświadamiać obywatelom, jakie są ich prawa

- Jeśli obywatele nie będą wiedzieli, jakie są ich prawa, nie będą z nich korzystali. A to dzięki takiemu dokumentowi jak Konstytucja młodzi ludzie mogą nosić tęczowe koszulki, czuć się wolnymi, wierzyć w to, w co chcą - tłumaczył muzyk. Powiedział także, że oglądane w młodości westerny nauczyły go, jak ważne są zasady i ich przestrzeganie, utrzymanie prawa nawet w warunkach Dzikiego Zachodu. -To będziemy starali się opowiedzieć podczas trasy wszystkim ludziom - mówił Zbigniew Hołdys.