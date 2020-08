Rafał Trzaskowski odpuścił rocznicę? Rzecznik prasowy ratusza odpowiada

Podczas sobotnich obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej zabrakło Rafała Trzaskowskiego. Oficjalnie, prezydent Warszawy przebywał wówczas na urlopie. Tę nieobecność wykorzystał obóz rządowy. Politycy PiS szybko przystąpili do ataków na gospodarza stolicy.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin na antenie TVP 1 poddał absencje Trzaskowskiego krytycznej ocenie. - Myślę, że to jest bardzo niewłaściwe zachowanie. Po prostu należało oddać hołd tym pięknym Polakom sprzed stu lat, tym młodym często ludziom, którzy zaciągali się do armii ochotniczej, którzy szli w ten bój - powiedział.

Tematem nieobecności Trzaskowskiego zajął się także warszawski radny PiS Błażej Poboży. W tym celu skierował do ratusza interpelację. Według Pobożego udział Rafała Trzaskowskiego w obchodach ograniczył się do wrzucenia krótkiego filmu do mediów społecznościowych.