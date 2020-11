Rafał Trzaskowski reaguje na ostatnie działania policji

Trzaskowski: "Myślę o zaprzestaniu finansowania policji"

Rafał Trzaskowski w czasie konferencji przyznał, że środki używane przez funkcjonariuszy muszą być adekwatne do danej sytuacji, a policjanci powinni w czasie interwencji być zawsze w mundurze i oznakowani. Prezydent Warszawy "przypominając te zasady", oznajmił, że jeśli nadal będą one łamane, władze miasta stołecznego zastanowią się nad dalszym finansowaniem instytucji policji.

Profesor Antoni Dudek: Przedstawicielki Strajku Kobiet trochę przeszarżowały

Według Trzaskowskiego, policja przez polecenia polityczne jest zmuszana do tego typu zachowań, natomiast w interesie wyszkolonych policjantów jest to, żeby funkcjonariusze przestrzegali zasad. Zdaniem prezydenta stolicy za demonstracje odpowiedzialny jest rząd, który "prowokuje do demonstracji".

Warszawa. Trzaskowski na protestach jako obserwator

Rafał Trzaskowski zapytany o swój udział w protestach wyjaśnił, że jako prezydent miasta jest na ulicach stolicy, po to, by obserwować zdarzenia.

- Ja w momencie, gdy są demonstracje jestem na ulicach Warszawy jako obserwator, bo to, by rejestrować wydarzenia, po to żeby w razie jeśli dochodzi do nadużyć siły, podejmować interwencje – powiedział.