Rafał Trzaskowski: "To prosta droga do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej"

- To nie są żarty. To prosta droga do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. To się może bardzo źle skończyć dla nas wszystkich - powiedział Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy na konferencji zorganizowanej w Sejmie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rafał Trzaskowski przestrzega ograniczeniem funduszy z UE (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Chodzi o wniosek, który skierował Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Zdaniem Rafała Trzaskowskiego z PO, Prawo i Sprawiedliwość od początku rządów "marginalizowało nas w Unii Europejskiej". Polityk przestrzegł, że w efekcie tego będziemy dostawać z Unii coraz mniej pieniędzy, które są potrzebne do rozwoju polskich miast. Przypomniał, że ponad 40 proc. wszystkich inwestycji w Warszawie finansowych było z unijnych funduszy.

- W tej chwili mamy oświadczenie ministrów Ziobry i Jakiego, odpowiadających za wymiar sprawiedliwości w Polsce, które podważa nadrzędność prawa unijnego i chce zabrać polskim sądom możliwość pytań do europejskiego wymiaru sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wykładnię europejskiego prawa - stwierdził. - To prowadzi do podważenia naszego członkostwa w UE. To już nie są żarty. To prosta droga do wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej. To się może bardzo źle skończyć dla nas wszystkich - dodał.

"Powinni dostać medal od Putina"

W podobnym tonie wypowiedziała się Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej. - W ostatnich latach cała działalność ministrów Ziobry i Jakiego zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. I ten wniosek jest tego potwierdzeniem. To de facto wypchnięcie nas z Unii - stwierdziła. Dodała, że Trybunał Konstytucyjny "jest obsadzony przez pisowkich nominatów" i "nie jest instytucją niezależną". - Trzeba się spodziewać, że wniosek Ziobry o stwierdzenie niekonstytucyjności jednego z artykułów traktatu zostanie przyjęty, a kontrolowany przez ludzi PiS trybunał uzna za niekonstytucyjne przepisy pozwalające zadawać pytania prejudycjalne. To nic innego jak kneblowanie polskich sędziów. Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki powinni dostać wielki medal od Putina - dodała.

Z kolei Borys Budka z PO zapytał, czy premier Morawiecki odetnie się od "próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej" i zdymisjonuje ministra Zbigniewa Ziobrę. - Pan premier Morawiecki do niedawna jawił się jako Europejczyk, uważał, że wartości europejskie są mu bardzo bliskie. Tymczasem członek jego rządu, minister sprawiedliwości, składa wniosek, który ma pozwolić polskiemu rządowi na niewykonanie wyroku trybunału Sprawiedliwości Unii - powiedział. Dodał, ze opozycja oczekuje jeszcze dziś jasnej deklaracji premiera w tej kwestii.