Rafał Trzaskowski traci przewagę nad Patrykiem Jakim. "Ludzie w PO są wściekli"

Rafał Trzaskowski zachowuje się tak pewnie, jakby już wygrał wyścig o fotel prezydenta Warszawy z Patrykiem Jakim. Mają mu to za złe partyjni koledzy. Szczególnie, że wewnętrzne badanie pokazuje, że jego przewaga nad głównym rywalem topnieje - donosi "Wprost".

Tygodnik przypomina anegdotę o tym, jak Trzaskowski poszedł do telewizji w garniturze i trampkach, co potem na ujęciach było widać. "To jest okazywanie braku szacunku dla widzów. Powiedziałem mu to i już więcej nie założył trampek do telewizji”. "Ale słuchanie rad przez Rafała Trzaskowskiego chyba na butach się skończyło" - czytamy.