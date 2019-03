Rafał Trzaskowski zapowiada dekomunizację ulic w Warszawie

- W środę ogłoszę program dekomunizacji warszawskich ulic. Chociaż Warszawa w większości poradziła sobie z tym problemem, jest jeszcze kilku skandalicznych patronów - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

"PiS pompuje pieniądze w manipulacje"

Awantura dotyczy raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do której odwołuje się podpisana deklaracja. Zdaniem krytyków ratusz chce uczyć seksualności dzieci do 4. roku przez "zabawę w lekarza", a sześciolatki, czym jest "radość i przyjemność z dotykania własnego ciała" oraz o "masturbacji we wczesnym dzieciństwie". Zdaniem ratusza, to nieprawda, a zalecenia WHO to nie program szkolny, tylko wskazówki dla specjalistów.