Ranking miast przyjaznych rowerzystom. Które miejsce zajęła Warszawa?

Z roku na rok polscy rowerzyści mogą liczyć na coraz lepsze warunki do jazdy po mieście. Powstają nowe trasy przeznaczone tylko dla nich, a wypożyczalni przybywa w zaskakującym tempie. Portal Morizon.pl przyjrzał się dziesięciu największym miastom w kraju, by wyłonić te najbardziej przyjazne rowerzystom. Analizując wyniki, można trafić na kilka niespodzianek.

"Rowerowy ranking polskich miast 2018" nie pozostawia wątpliwości - to Warszawa jest najlepszym miejscem dla fanów dwóch kółek poruszanych siłą mięśni. To efekt rozwoju infrastruktury, zwiększenia bezpieczeństwa oraz ciągłego udoskonalania systemu rowerów miejskich.

Na drugim miejscu znalazł się Lublin, podium zamyka Łódź. Z kolei Wrocław i Gdańsk - co jest sporym zaskoczeniem - zajęły bardzo niskie pozycje w rankingu Morizon.pl.

Wracając do zwycięzcy zestawienia, stolica może pochwalić się ponad kilometrem udogodnień na każdy kilometr kwadratowy powierzchni miasta oraz doskonałą kondycją Veturilo. System ten pokonał lokalne wypożyczalnie rowerów w każdej z trzech kategorii: liczbie mieszkańców przypadającej na jeden rower, zagęszczeniu stacji w mieście oraz cenie za wypożyczenie pojazdu.

Sporym zaskoczeniem jest 2. miejsce Lublina. Okazuje się, że w zestawieniu z powierzchnią miasta i liczbą mieszkańców, warunki rowerowe w stolicy woj. lubelskiego są tylko niewiele gorsze od Warszawy, Katowic i Wrocławia. Dwa ostatnie miasta (jedne z pierwszych, które uruchomiły u siebie miejskie wypożyczalnie rowerów) Lubelski Rower Miejski wyprzedza za to pod względem liczby dostępnych pojazdów oraz zagęszczenia stacji.

Najmniej indynentów tego typu zanotowała Bydgoszcz. W 2017 roku na podstawie statystyk policyjnych wyliczono, że poszkodowanych zostało tam jedynie 19 rowerzystów. To średnio 5,4 wypadków na 100 tys. mieszkańców. W Katowicach co prawda zdarzyło się tylko sześć wypadków więcej, ale biorąc pod uwagę średnią na liczbę mieszkańców, miasto spadło na 4. pozycję. Na podium udało się za to wejść ponownie Warszawie (2. miejsce) i Łodzi.