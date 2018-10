Raper "Żurom" wychodzi z aresztu. Wpłacił 100 tys. złotych kaucji

Muzyk podejrzany o udział w obrocie narkotykami i wymuszenia rozbójnicze wyszedł z aresztu po wpłaceniu 100 tysięcy złotych kaucji. 41-letni raper został zatrzymany 23 października na Lotnisku im. Fryderyka Chopina.

Raper o wyjściu na wolność poinformował na Facebooku. - Zostałem dziś wypuszczony po wpłaceniu kaucji zebranej przez bliskie i obce osoby z Internetu w kwocie aż 100 tys złotych. Chciałbym bardzo podziękować ludziom, którzy to zrobili i wspierali moją rodzinę w tych ciężkich chwilach. Przyjechałem do mamy, by pobyć z nią przez weekend, bo strasznie to przeżyła i mało co nie przepłaciła tego swoim życiem (miała stan przedzawałowy) - czytamy.