Remont toru na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia

W dniach od 11 do 13 czerwca na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia będzie remontowany tor linii dalekobieżnej. Ekipy będą pracowały całą dobę. Wymienione zostaną podkłady oraz uzupełniony tłuczeń na odcinku ok. 2 km.

Warszawa. Wymiana słupów i sieci trakcyjnych

Od 14 czerwca do 26 lipca prowadzone będą, ujęte w rozkładzie jazdy, prace na linii z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Prace będą dotyczyć odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy. Wymienione będą słupy oraz sieć trakcyjna w obu torach. Prace zapewnią sprawny przejazd pociągów podmiejskich na linii z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego.