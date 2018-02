Rolling Stones zagrają 8 lipca w Warszawie

Pogłoski o koncercie gigantów rocka krążyły w Polsce od dawna. Teraz mamy pewność - Mick Jagger i jego ekipa wystąpią 8 lipca w Warszawie na PGE Narodowym w ramach trasy w ramach pożegnalnej trasy "Stones - No Filter".

Koncert to pewnik, chociaż muzycy słyną z zamiłowania do niespodziewanych zmian planów. Od soboty (24.02) w Warszawskiej komunikacji miejskiej pojawiają się zdjęcia, które były zapowiedzią teraz już potwierdzonego koncertu w Polsce.

Będzie to czwarta i zarazem ostatnia wizyta Rolling Stonesów w Polsce. Przedsprzedaż biletówrozpocznie się w czwartek, 1 marca, o godz. 10:00. Do otwartej sprzedaży bilety trafią w piatek, 2 marca, o godz. 10:00 . Stadion Narodowy, gdzie odbędzie się koncert, pomieści 70 tysięcy fanów.

Na to wydarzenie obowiązuje limit 8 biletów na klienta co oznacza, że jedna osoba może kupić łącznie nie więcej niż 8 biletów. Organizator zaznacza, że w przypadku zakupu większej ilości biletów, zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zakupionych biletów.