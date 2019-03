Rolniku, zastanów się dwa razy, zanim zmarnujesz choć jedno jabłko. Bieda jest też w Warszawie

Rozumiem protesty, ale totalną głupotą trzeba nazwać marnowanie jedzenia i rozsypywanie jabłek w centrum Warszawy. Symbolem strajku rolników staje się już nie "nowy Lepper" Michał Kołodziejczak, ale ludzie, którzy zbierają owoce z ulicy - pisze w komentarzu Sebastian Ogórek, wicenaczelny money.pl.

Nie rozumiem, jak rolnik może wyrzucić na ulicę to, co wcześniej wyhodował. Nie w Polsce. Jedzenie to dla nas świętość. Umówmy się, że rolnikom chodzi o rozgłos, chcą, aby ich telewizja pokazała, portal napisał. Musi być więc dym i spektakularna akcja. Partyzantka rolnicza. Dlaczego jednak w ten sposób?