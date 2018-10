Roman Giertych: złożyłem pozew przeciwko Sławomirowi Cenckiewiczowi. W obronie warszawskiego powstańca

Sławomir Cenckiewicz zasugerował w jednym ze swoich artykułów, że prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, powstaniec warszawski Leszek Żukowski, był współpracownikiem SB. Żukowski zażądał od niego przeprosin i zagroził pozwem. Jak poinformował Roman Giertych sprawa właśnie trafiła do sądu.

O co chodzi? O artykuł w tygodniku "Do Rzeczy", który ukazał się w lipcu tego roku. Historyk stwierdził w nim, że Leszek Żukowski "zamiast obrażać pamięć żołnierzy niezłomnych powinien wytłumaczyć się z własnej przeszłości, o której w kartotece SB możemy przeczytać: 'Były t [ajny] w [spółpracownik] akta złożone w archiwum Wydz [iału] C K [omendy] W [ojewódzkiej] M [ilicji] O [bywatelskiej] Gdańsk do Nr 2396 (IPN Kartoteka Ogólnoinformacyjna b. Biura „C” MSW)!'".