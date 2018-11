Ruszył proces ws. wypadku na Gocławiu. "Jestem przekonany, że winowajców jest dwóch"

Prokurator domaga się kary więzienia dla 62-letniego kierowcy toyoty. Natomiast ojciec zmarłej uważa, że winny jest również drugi uczestnik wypadku. Do zdarzenia doszło dwa lata temu. Zmarła osoba postronna, 41-latka.

Około godziny 17.00 na skrzyżowaniu ulic Fieldorfa i Meissnera zderzyły się dwa auta, toyota z fordem. Kierowcy nie odnieśli poważnych obrażeń, za to ucierpiały osoby postronne. Samochód potrącił dwoje rowerzystów, w tym półtoraroczne dziecko w foteliku oraz kobietę, która zmarła na miejscu. Natomiast dziecko i 60-letni mężczyzna trafili do szpitala.

Natomiast adwokat ze strony zmarłej rowerzystki, Marta Zakrzewska przekonywała, że Andrzej Z. wykonał bardzo niebezpieczny manewr. Dodała, że oskarżony nie przyznał się do zarzutu i nie czuje się winny, a przyznał się jedynie do tego, że zastosował zasadę ograniczonego zaufania. - Postąpienie Andrzeja J. było kluczowe dla powstania sytuacji niebezpiecznej. To, że inny kierowca zachował się nieodpowiednio, nie zwalnia z odpowiedzialności kierowcy toyoty - zaznaczyła adwokat.

Co na to obrońca Andrzeja Z.?

Adwokat, Adam Zaborski oświadczył, że najistotniejsza w tej sprawie jest prędkość, z jaką poruszał się kierowca forda. - Według biegłego krótko po zderzeniu ta prędkość wynosiła między 78 a 87 kilometrów na godzinę - podkreślił. Dodaje, że gdyby nie prędkość, oskarżony zdążyłby wyhamować i do wypadku by nie doszło. - Według świadków ford focus ścigał się z motocyklem. To szybki samochód, sportowa wersja, w kilka sekund przyspiesza do setki - powiedział Zaborski.