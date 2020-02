Ruszyła druga edycja programu in vitro w Warszawie

Ruszyła kolejna edycja programu wspierania osób, które nie mogą naturalnie zajść w ciążę z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego. Ratusz przeznaczy na ten cel 32,8 mln zł.

Do tej pory dzięki finansowaniu in vitro w stolicy urodziło się 616 dzieci. Program realizowany jest w Warszawie od 2017 r.

W nowej edycji dofinansowanych będzie ok. 1800 procedur zapłodnienia pozaustrojowego rocznie. Jedna para może skorzystać z maksymalnie trzech prób – poinformował stołeczny ratusz.

Program na trzy lata

Program obejmuje trzy lata, od 2020 do 2022 roku. Ratusz przyznał na niego 32,8 mln zł. Umowy z miastem podpisało osiem klinik. Do nich na leczenie będą mogły zgłaszać się pary małżeńskie lub partnerskie, które od co najmniej dwóch lat mieszkają w Warszawie.