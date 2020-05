Samorządy po raz kolejny apelują o wsparcie kultury. Wystosowały list do ministra

Warszawa wraz z samorządami zrzeszonymi w Koalicji Miast dla Kultury oraz dyrektorzy instytucji kultury wystosowali kolejny list do wicepremiera Piotra Glińskiego. Apelują w nim o włączenie szczebla samorządowego do Zespołu Antykryzysowego przy ministerstwie. Proponują też konkretne rekomendacje do ponownego uruchamiania instytucji kultury.