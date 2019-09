Sebastian Kaleta: potrzebny nadzór Prokuratury Krajowej ws. "Czajki"

Wszystkie sprawy związane z oczyszczalnią ścieków "Czajka" powinny znaleźć się pod specjalnym nadzorem Prokuratury Krajowej - uważa Sebastian Kaleta, wiceszef resortu sprawiedliwości, a jednocześnie radny PiS w Warszawie.

- Zwrócę się do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o objęcie wszystkich postępowań dotyczących "Czajki" specjalnym nadzorem - zapowiedział Sebastian Kaleta . Wiceminister sprawiedliwości stwierdził, że "nie jest już sprawa czysto warszawska, ale ogólnopolska".

- Konsekwentnie wzywam Rafała Trzaskowskiego, by jasno przekazał opinii publicznej pełne informacje o awariach w "Czajce", o sposobie naprawy tych awarii i kosztach naprawy tych awarii - mówił Kaleta.

Dwie awarie, dwa śledztwa

Przypomnijmy: w ostatni czwartek okazało się, że już jesienią ub. roku stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych została wyłączona po awarii. Dziennie z "Czajki" trzeba więc wywozić kilkaset ton odpadów. Do tej pory nie naprawiono także uszkodzenia kolektora, przez które ścieki zamiast do oczyszczalni trafiały do Wisły.