Sejm inwestuje miliony w... Sejm

Prace remontowe w starym Budynku Komisji Sejmowych

XIX-wieczny klasycystyczny Budynek Komisji Sejmowych ma ważne miejsce w historii polskiego parlamentaryzmu. To właśnie w tym gmachu odbył się pierwszy Sejm Ustawodawczy po odzyskaniu niepodległości.

Ze względu na swoją wartość historyczną i status zabytku, budynek został objęty planem rewitalizacji. Zakupiono do niego nowe meble dla Straży Marszałkowskiej, stoły i krzesła do sal konferencyjnych oraz klimatyzację i wentylację. Kolejny przetarg na meble do budynków B i G może mieć wartość nawet 1,2 mln złotych.