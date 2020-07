SEN z sesją wizerunkową

Nowa odsłona, ten sam klimat

SEN, czyli kultowe miejsce na klubowej mapie Warszawy powrócił do działalności w formie koktajl barowej oraz restauracyjnej. Czas lockdownu to przede wszystkim okres w którym trwały intensywne prace nad nową kartą menu oraz kartą barową. Kuchnią SEN zarządza obecnie Mistrz Świata w sushi z Tokio - Alon Than. W menu goście znajdą obecnie klasyki kuchni japońskiej i doskonałe zestawy szefa kuchni. Karta baru to przede wszystkim autorskie koktajle Asi Chełchowskiej, która przy opracowywaniu receptur bazowała głównie na azjatyckich przyprawach takich jak wasabi, matcha, sos yuzu, trawa cytrynowa oraz hibiskus.