Ślady marihuany wykryto u kierowcy, który zabił 3 kobiety. Teraz grozi mu 12 lat więzienia

W moczu Grzegorza W., który w podwarszawskiej Kobyłce samochodem zabił 3 kobiety wracające z pasterki znaleziono ślady marihuany. Biegły ustali, czy kierowca był odurzony. Sąd podjął decyzję o osadzeniu mężczyzny w areszcie.

Prokuratura czeka teraz na wyniki badań toksykologicznych krwi Grzegorza W., które pozwolą ustalić dokładnie w jakim stanie był 22-letni kierowca w chwili wypadku. Jeżeli okaże się, że były to śladowe ilości, bo narkotyki palił dawno, to nadal będzie groziła mu kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia za zabicie 3 kobiet w wypadku drogowym. Natomiast jeżeli był odurzony, to maksymalny wymiar grożącej mu kary wzrośnie do 12 lat więzienia. Prok. Saduś zaznacza, że na wyniki badań toksykologicznych trzeba zaczekać 2 do 3 tygodni.