Smog w Warszawie. Sprawdź, jaka jest jakość powietrza 22 stycznia 2020 r.

Smog w Warszawie 22 stycznia 2020 r. może być wyjątkowo dokuczliwy. Synoptycy zapowiadają na środę opady deszczu i wiatr, który będzie potęgował odczucie zimna. Sprawdź, jaka jest jakość powietrza w poszczególnych dzielnicach stolicy.

Smog. Warszawa 22 stycznia 2020

Smog w Warszawie coraz częściej daje się we znaki mieszkańcom. Prawie bezchmurne niebo i słoneczny dzień - tak ma wyglądać 22 stycznia 2020 r. Trwa okres grzewczy i warto sprawdzać prognozy pogody , które nie są tu bez znaczenia.

W środę dopuszczalne normy zostały przekroczone we wszystkich punktach pomiarowych. Średnia zawartość PM10 w powietrzu w Warszawie (według pomiarów airly.eu) wynosi dziś ok. 67 µg/m3. Dopuszczalna norma to 50µg/m3. Stan alarmowy rozpoczyna się od 300µg/m3.