Sondaż. 50 proc. nie wierzy w obietnice Koalicji Obywatelskiej. Reszta opozycji też ma problem

Wybory parlamentarne 2019 już wkrótce. Partie polityczne prześcigają się w obietnicach wyborczych. Czy Polacy wierzą w ich zapewnienia? Najnowszy sondaż pokazuje, że wyborcy najmniej ufają PSL. Na drugim miejscu uplasowała się SLD, a na trzecim - Koalicja Obywatelska.

Wynika z niego, że 44 proc. ankietowanych wierzy w obietnice PiS. 41 proc. jest odmiennego zdania, a 15 proc. nie potrafi się zdecydować. Warto przypomnieć, że PiS obiecuje m.in. wprowadzenie 500 plus dla najbiedniejszych seniorów, 36 mld złotych na inwestycje, 14. emeryturę oraz podwyżkę płacy minimalnej do 3 tys. zł do końca 2020 r. i do 4 tys. do końca 2023 roku.