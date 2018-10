Śpiewak chce Muzeum Odbudowy Stolicy w domkach fińskich

Kandydat na prezydenta Warszawy, Jan Śpiewak zaproponował Muzeum Odbudowy Stolicy w jednym z domków fińskich. - Historia odbudowy Warszawy to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych osiągnięć polskiego społeczeństwa - tłumaczył Śpiewak.

Kandydat Komitetu Wygra Warszawa podczas briefingu wtorkowego tłumaczył, że odbudowa stolicy jest jednym z największych i najważniejszych osiągnięć polskiego społeczeństwa. - Warszawa można powiedzieć, to jest miasto feniks, które umarło, żeby narodzić się na nowo. I to właśnie ten niewiarygodny, heroiczny trud i sukces chcemy upamiętnić - stwierdził.

Zaznacza, że "osiedle to stanie się atrakcją turystyczną i wizytówką Warszawy, która pokazuje jak Warszawa szanuje i pamięta o swojej przeszłości, ale też dba o to, co jest wokół nas".