Śpiewak: problemami spółdzielców będziemy zajmować się w pierwszej kolejności. Powoła do tego specjalny organ

Jan Śpiewak zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem, powoła specjalną komórkę, która zajmowałaby się problemami spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielców. - Będziemy stać po stronie mieszkańców - podkreślił kandydat.

Kandydat Wygra Warszawa na prezydenta stolicy podczas środowej konferencji stwierdził, że do tej pory władze Warszawy traktowały problemy spółdzielców jako problemy kogoś z innej planety. - My chcemy powiedzieć jasno, że problemami spółdzielców będziemy się zajmować w pierwszej kolejności - oświadczył.

Zaznaczył, że problemy spółdzielni mieszkaniowych często były wykorzystywane do przejmowania gruntu z tytułu tzw. dzikiej reprywatyzacji. - My chcemy podkreślić i jasno powiedzieć, że nie będzie żadnych zwrotów w naturze terenów należących do spółdzielni mieszkaniowych - zadeklarował aktywista.