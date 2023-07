Sposób na "lekkie", wakacyjne lektury? Czytnik e-booków! Sprawdzamy, który z nich jest najlepszy

Czytniki e-booków to prawdziwe wybawienie dla tych, którzy lubią czytać książki poza domem albo np. uczą się i chcą mieć dostęp do wielu tytułów jednocześnie. Perspektywa dźwigania kilku ciężkich tomów na urlopowy wyjazd lub nawet do pobliskiej kawiarni czy biblioteki może budzić zniechęcenie – już nie mówiąc o ograniczeniach bagażowych, a także o zdrowiu naszego kręgosłupa. Jasne, szelest i zapach papieru jest przyjemny i dla wielu moli książkowych stanowi element czytelniczego rytuału, jednak nie musimy przecież rezygnować z tej niewątpliwej radości. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby papierową książkę czytać w domowym zaciszu, a w podróż do pracy czy na wakacje zabierać jej "lekką", elektroniczną wersję. Dzięki temu zapewniamy sobie różnorodność i nie pozbawiamy się kontaktu z fizycznym egzemplarzem.