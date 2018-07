Sprawca fałszywego alarmu bombowego w rękach policji. Dzwonił z Francji

Chodzi o zdarzenie z 11 maja. Mężczyzna zatelefonował do szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie z informacją o podłożonej bombie. W placówce znajdował się wtedy Jarosław Kaczyński.

Teraz już wiadomo, że poszukiwany przez stołecznych policjantów z wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw przebywał w tym czasie na terenie Francji. Z tego właśnie kraju miał zadzwonić do szpitalnej placówki. Rachunek za tą międzynarodową rozmowę może być bardzo wysoki. Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.