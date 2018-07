Stanęli radiowozem na chodniku, drodze rowerowej i przejściu dla pieszych. Musieli być głodni

"Poszli na obiad, a nie akcję. Przykład idzie z góry" - napisał w grupie "Święte krowy warszawskie" na Facebooku zbulwersowany internauta. Wewnątrz radiowozu nie ma policjantów, brak też sygnałów świetlnych. Wygląda na to, że funkcjonariusze bardzo się spieszyli...

Wyczyn stołecznych policjantów udokumentował pan Marcin. Do zdarzenia miało dojść we wtorek 17 lipca około godz. 13.00. Autor zdjęcia nie ma wątpliwości co do winy mundurowych. Skrzyżowanie ul. Heroldów i Książąt Mazowieckich w Warszawie mija bardzo często. Wielokrotnie tez był świadkiem sytuacji, w której czwórka funkcjonariuszy wysiada ze srebrno-niebieskiego samochodu tylko po to, by udać się... do pobliskiej jadłodajni.